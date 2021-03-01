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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاقية المؤشرات الجغرافية بين الصين والاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:17 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلنت وزارة التجارة الصينية دخول الاتفاقية الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن المؤشرات الجغرافية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة،في بيان اليوم، أن المؤشرات الجغرافية عبارة عن ملصق يستخدم لتحديد الأصل الجغرافي للمنتج، وهو نوع مهم من حقوق الملكية الفكرية، وأنه وفقا للاتفاقية، تمت حماية 100 مؤشر جغرافي من كل جانب، بما في ذلك الخمور والشاي والأغذية والمنتجات الزراعية.

ومن المقرر أن تخضع قائمة المؤشرات الجغرافية الثانية، التي تتكون من 175 مؤشرا جغرافيا من كل جانب، لإجراءات الحماية خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضافت الوزارة أنه تم توقيع اتفاقية المؤشرات الجغرافية بين الصين والاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر عام 2020 بعد 22 جولة من المفاوضات الرسمية التي انطلقت منذ عام 2011، لافتة إلى أنها أول اتفاقية ثنائية شاملة رفيعة المستوى للصين بشأن المؤشرات الجغرافية، وأن الاتفاقية ستسهل الصادرات والواردات من المنتجات ذات الصلة.

وأصبحت الصين - وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية- أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2020، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 5ر649 مليار دولار.

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