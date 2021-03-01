هل يجوز امتحان طالب على «تابلت» آخر؟.. «التعليم» تجيب

رد محسن صديق، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، على استفسار أحد اولياء الامور عبر جروب "أدعم طارق شوقي"، قال فيه" ممكن طالب يمتحن علي جهاز آخر؟".وقال رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم،" الطالب الذي توجد لديه مشكلة في التابلت الخاص به، فالمدرسة توفر له تابلت خاص بأحد المعلمين لأداء الامتحان ولا يجوز باي حال من الأحوال السماح بموبايل في اللجنة للجميع".ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة الأجنبية الاولي، والجغرافيا اليوم الاثنين داخل المدارس علي التابلت، ووقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل)، في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.