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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: الرئيس مستعد لجمع القوى السياسية على طاولة المفاوضات

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:16 م
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
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قال مكتب الرئاسة في أرمينيا، إن الرئيس أرمين سركيسيان على استعداد لجمع كل القوى السياسية على طاولة المفاوضات، لتجاوز الخلافات التي تعصف بالبلاد.

وأضاف مكتب الرئاسة - اليوم الاثنين - أن رئيس الجمهورية اقترح مرات عديدة، وهو يؤكد الآن، استعداده لتوحيد القوى السياسية على طاولة المفاوضات، لحل الخلافات بينها، وللبحث عن حلول مقبولة من جانب الطرفين.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات رئيس الوزراء نيكول باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة.. وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه، واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع.

وفي غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

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