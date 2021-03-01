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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة كفر الشيخ: الكشف على 1827 مريض جلدية خلال أسبوع

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:16 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قد قامت بتوقيع الكشف الطبي على 1827 مواطن خلال الأسبوع الماضي، كما قامت بصرف 23 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضافت سلام، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات، كما قامت المستشفى بعمل 50 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى.

وأوضحت سلام، أن قسم الأشعة بالمستشفى بعمل جلسات أشعة فوق بنفسجية ل 155 حالة صدفية وبهاق، وتم صرف علاج شهر لـ54 مريض جذام، كما تم فحص المخالطين لعدد 10 من مرضى الجذام.

كما قامت المستشفى بعقد محاضرة skin manifestation with covid19.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة سوسن سلام على ضرورة تنمية الجانب العلمي لدى الطبيب وهو ما يسمى بالتعليم الطبي المستمر الذي يساهم في رفع كفاءة منظومة الصحة والإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

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