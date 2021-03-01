نجاح تركيب دعامة معدنية لمسن بمستشفى التضامن ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن ببورسعيد، فى تركيب دعامة معدنية بالمرئ لمسن، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى إن هذه العملية هي الثانية من نوعها التي تتم بالمستشفى.وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الجراحة أجريت لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا ويعانى من ورم سرطانى بالمرئ، الأمر الذي أدى إلى انسداد المرئ وحدوث صعوبة في التغذية.وتابع البيان: استغرقت الجراحة أقل من ساعة، وبعدها بدء المريض بالتغذية بصورة طبيعية، ويجري الآن متابعة حالة المريض مع أطباء الأورام لإعطائه العلاج الكيماوي والإشعاعي بالمستشفى، مشيرًا إلى أن المريض لم يدفع أكثر من نسبة المساهمة التي لم تتخطى 300جنيه مع العلم بأن هذه الجراحة تكلفتها خارج التأمين الصحي تبلغ 20ألف جنيه تقريبًا.ومن جانبه، لفت بيان الهيئة إلى نجاح كافة التدخلات الجراحية لأورام القنوات المرارية وحصوات القنوات المرارية والتي تم إجرائها خلال الفترة من استحداث الخدمة بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد منذ 6 أشهر، حيث تم علاج 35 حالة خلال هذه الفترة، إلى جانب تركيب دعامتين معدنيتين بالمرئ لمسنين منتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ بداية العام الجاري.وأشار البيان إلى أنه على مدار عام كامل واجه فيه العالم الكثير من التحديات، نجحت مستشفى التضامن في إجراء العديد من العمليات الجراحية العامة والتخصصية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، كما بلغ إجمالي حالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية 1236حالة منذ بداية تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد وحتي فبراير من العام الجاري.واستكمل البيان: يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة وكفاءة وبأعلى المعايير القياسية الدولية بمستشفياتها، دون أن يضطر المنتفعين للسفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية، مشددًا على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير وإضافة كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة لمنتفعي المنظومة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.ويشار إلى أن مستشفى التضامن هى واحدة من ضمن (8) مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يقدمون الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الإستيعابية للمستشفى (154) سرير داخلي، (17) سرير للعناية المركزة، و3 غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلي.