تنفيذ 61 إزالة إدارية وتحرير 10 محاضر إشغال طريق ببني مزار
الإثنين 01/مارس/2021 - 01:15 م
المنيا ـ على حسينطباعة
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بهدف خلق سيولة مرورية امام المارة من المواطنين، اسفرت الحملة عن تنفيذ 61 إزالة إدارية وتحرير 10 محاضر ضبط وإشغال طريق.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية تكثف من حملات التصدي لكافة أشكال التعديات وأشغال الطريق والذي يتسبب في أختناق مروري للسيارات والمركبات ويعيق حركة سير المواطنين مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بصورة يومية.
وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الداخلية والاحياء بنطاق كل مركز، وإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية تكثف من حملات التصدي لكافة أشكال التعديات وأشغال الطريق والذي يتسبب في أختناق مروري للسيارات والمركبات ويعيق حركة سير المواطنين مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بصورة يومية.
وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الداخلية والاحياء بنطاق كل مركز، وإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.