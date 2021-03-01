لتسرب الغاز أثناء استحمامه.. مصرع موظف داخل مسكنه بـ 15 مايو

لقي موظف مصرعه داخل مسكنه بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بسبب تسرب غاز من سخان الغاز اثناء استحمامه.و تلقي رجال مباحث 15 مايو، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة داخل شقة بالعقار الكائن بحي ج، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ "ع. ح.ح" 38 سنة، حلاق ومقيم ذات العقار محل البلاغ بالطابق الخامس، والذى أفاد أثناء قيامه بالخروج من منزله فوجئ بتسرب المياه من باب الشقة المقابلة له بذات الطابق فقام بالطرق على الباب، إلا أنه لم يتجاوب أحد.فاتصل بشقيق مالك الشقة "أ. ر"، بدون عمل، 33 سنة، فحضر إلى العقار وقام بكسر باب الشقة، إلا أنه فوجئ بوجود شقيقه مالك الشقة "ح. ر"،37 سنة، موظف بجهاز مدينة 15 مايو ومقيم بمحل البلاغ بذات طابق المبلغ مسجى بالصالة فاقدا للوعي، وغير مرتدي ملابسه ووجود انبعاث رائحة غاز من السخان المتواجد بالحمام، فقام بغلق المحبس وعلل عدم ارتداء شقيقه لملابسه لقيامه بالاستحمام وعقب اختناقه من الغاز المتسرب من السخان المتواجد بالحمام، قام بالذهاب الى الصالة في محاولة منه لإحضار هاتفه للاستنجاد به إلا أنه فقد الوعي، وعلى الفور قام بنقله الى مستشفى التقوى وعقب نقله وجد متوفيا ولا توجد اية إصابات ظاهرية بالمتوفي أو آثار بعثرة بالشقة، أو كسر بمنافذ الدخول والخروج او لسرقة في احد محتويات الشقة.وتم إخطار النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم، وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص.