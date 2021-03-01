رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لتسرب الغاز أثناء استحمامه.. مصرع موظف داخل مسكنه بـ 15 مايو

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:14 م
جثة
جثة
هدير مصطفي
طباعة
لقي موظف مصرعه داخل مسكنه بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بسبب تسرب غاز من سخان الغاز اثناء استحمامه.

و تلقي رجال مباحث 15 مايو، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة داخل شقة بالعقار الكائن بحي ج، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ "ع. ح.ح" 38 سنة، حلاق ومقيم ذات العقار محل البلاغ بالطابق الخامس، والذى أفاد أثناء قيامه بالخروج من منزله فوجئ بتسرب المياه من باب الشقة المقابلة له بذات الطابق فقام بالطرق على الباب، إلا أنه لم يتجاوب أحد.

فاتصل بشقيق مالك الشقة "أ. ر"، بدون عمل، 33 سنة، فحضر إلى العقار وقام بكسر باب الشقة، إلا أنه فوجئ بوجود شقيقه مالك الشقة "ح. ر"،37 سنة، موظف بجهاز مدينة 15 مايو ومقيم بمحل البلاغ بذات طابق المبلغ مسجى بالصالة فاقدا للوعي، وغير مرتدي ملابسه ووجود انبعاث رائحة غاز من السخان المتواجد بالحمام، فقام بغلق المحبس وعلل عدم ارتداء شقيقه لملابسه لقيامه بالاستحمام وعقب اختناقه من الغاز المتسرب من السخان المتواجد بالحمام، قام بالذهاب الى الصالة في محاولة منه لإحضار هاتفه للاستنجاد به إلا أنه فقد الوعي، وعلى الفور قام بنقله الى مستشفى التقوى وعقب نقله وجد متوفيا ولا توجد اية إصابات ظاهرية بالمتوفي أو آثار بعثرة بالشقة، أو كسر بمنافذ الدخول والخروج او لسرقة في احد محتويات الشقة.

وتم إخطار النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم، وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص.

موضوعات متعلقة

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

مقابر أسرة يوسف شعبان تتجهز لاستقبال جثمان الفنان الراحل (صور)

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط