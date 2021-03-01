عقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية والأوروبية

عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية والأوروبية، اليوم الإثنين، اجتماعها الثالث بمشاركة مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.ووفقًا لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ناقشت اللجنة الحوار البرلماني بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول ترشيد ونقل الطاقة وفقًا للورقة المقدمة الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة.كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المقترحة من مجالس الدول الأعضاء والمتعلقة بمجالات التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، واتخذت اللجنة القرارات والتوصيات المناسبة تجاه هذه الموضوعات.