تشترط 70 دقيقة حد أدنى لمدة الفيلم.. كل ما تريد معرفته عن جوائز «جولدن جلوب»

تصدرت جوائز «جولدن جلوب» مؤشرات البحث جوجل، وذلك بع فوز «نومادلاند»و«بورات» بجائزتي جولدن جلوب أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي، في حفل أقيمت معظم فقراته عن بعد،وكأول حفل افتراضي لتوزيع جوائز رابطة الصحفيين الأجانب في هوليوود، بسبب ظروف جائحة كورونا، وسط دعوات بالمزيد من التنوع اللوني، بسبب عدم وجود أي عضو أسمر اللون وسط أعضاء الرابطة المانحة للجوائز البالغ عددهم 87 فردًا.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الجائزة.- هي الجوائز التي مُنحت لثلاثة وتسعين عضوًا في رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية منذ يناير من عام 1944، اعترافًا بالتميز في الأفلام -الأمريكية والدولية- والبرامج التلفزيونية الأمريكية.- جاءت الفكرة عندما اجتمع عدد من الكتاب معًا في سنة 1943 لتكوين رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، كما أنشؤوا جائزة أسموها جائزة الغولدن غلوب، هؤلاء الكتاب يلعبون دورًا مهمًّا في تسويق الأفلام حاليًا.- عادةً ما يُقام الاحتفال السنوي الذي تُقدم فيه الجوائز في شهر يناير من كل عام، وهو جزء رئيسي من موسم جوائز صناعة السينما، والذي يبلغ ذروته كل عام مع توزيع جوائز الأوسكار.- تتوافق فترة الأهلية للحصول على جائزة جولدن جلوب مع السنة التقويمية (أي منذ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر).- أقيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السابع والسبعين في 5 يناير من عام 2020، لتكريم أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية التي صدرت في عام 2019.- من شروطها يجب ألا تقل مدة الأفلام عن 70 دقيقة وأن تُعرض لمدة أسبوع كامل على الأقل في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، قبل منتصف ليل 31 ديسمبر.