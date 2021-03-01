تحرش وعنف بمسيرة النهضة.. وفنانون يردون

-صحفيات تعرضن للتحرش اللفظي والجنسي والاعتداءات الجسدية



- فنانو تونس يردون على مظاهرات الإخوان بتظاهرات موازية



يواصل صحفيو تونس فضح ممارسات النهضة الإخوانية بعد بيانهم الرسمي والذي وصفوا فيه الحركة بانها أشبه بميلشيات عنيفة، فضلا عن رد فعل من فناني تونس ودعوات لتنظيم مسيرات موازية لتظاهرات الاخوان.وكشفت الصحفية التونسية يسرى الرياحي، اليوم الاثنين، عن أنها باتت متأكدة من امتلاك حركة النهضة الإخوانية لميلشيات تقوم بدور مواز لقوات الأمن في تونس، وقامت بتوجيهها ضد الصحفيين هذه المرة.وأكدت الرياحي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن عناصر النهضة وأنصارها قاموا بالتحرش والاعتدءات على الصحفيين خلال مسيرة السبت التي دعت إليها الحركة لتزيد من احتقان الشارع التونسي، مضيفة أنه أنه تم الاعتداء على حوالي 80 % من الصحفيين الذين كانوا يغطون مسيرة الحركة الاخوانية.وأضافت الرياحي، أن الميلشيات التي تمتلكها النهضة استولت على دور قوات الأمن واستخدمت القوة المفرطة ضد الصحفيين خلال محاولتهم تغطية المسيرة والقيام بواجبهم المهني.وكشفت الرياحي عن تعرضها شخصيا لاعتداءات لفظية وجسدية وتحرش جنسي من قبل بعض أنصار النهضة ولجنة التنظيم التابعة لها، مضيفة أنها شاهدة على تعرض الكثير من زملائها إلى التعنيف والشتم والوعيد والتهجم، واصفة ما حدث بأنه استهداف ممنهج لقطاع الإعلام وممثليه.وأوضحت الرياحي ان ميلشيات النهضة قاموا بتفتيش الصحفيين ومطالبتهم بإظهار هوياتهم وبطاقاتهم الصحفية، في واقعة غير مسبوقة، ثم مارست ضدهم أبشع أنواع القمع لمنعهم من أداء مهامهم، مقابل التساهل مع وسائل الإعلام الموالية للحركة الاخوانية، التي خصص لها ولأفرادها مكانا للقيام بعملهم بسهولة.وأشارت إلى أن الاعتداءات على الصحفيين بدأت منذ انطلاق المسيرة، حيث تمت محاصرة المصور المرافق لها مروان السهيلي والتهجم والاعتداء عليه، ولكمه عندما كان يحاول القيام بعمله وحماية معدات التصوير، مضيفة أنه بعد وصولها أمام المنصة الخاصة برئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، استغلت مليشيات النهضة الوضع في المسيرة للتحرش بها وببعض زميلاتها بطريقة وصفتها بأنها غير أخلاقية ومقززة.وفي سياق متصل، دعا فنانون في تونس إلي تخفيف القيود والإجراءات المشددة في البلاد، عقب تظاهرات الإخوان، داعين لإحياء عروضهم الفنية والحفلات.ودعا العديد من النواب والشخصيات الوطنية والتونسيين، رئاسة الحكومة إلى رفع حظر التجول والسماح لأصحاب المحللات والمقاهي والمطاعم والملاهي الليلية باستئناف نشاطهم العادي.وقال الفنان التونسي سامي اللجمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيقدم مطالب إلى رئاسة الحكومة ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس قصد تقديم عرضه الفني الصوفي" الزيارة" للعموم مجانا في عدة مناطق وأبرزها شارع محمد الخامس وهو نفس المكان الذي شهد مسيرة حركة النهضة، وسيودع هذه المطالب.ومن جهتها، قالت الفنانة التونسية نرمين صفر في منشور على حسابها بـ "فيسبوك" أنها ستقدم عرضا في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، قائلة في إشارة إلى حركة النهضة "سأثبت للجميع من أقوى.. جمهور الأحزاب السياسية المرتشي أو جمهور الفن جمهور الحياة".