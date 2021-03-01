المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم "ح.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمنطقة المعادى.صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيدوأسندت النيابة العامة، للمتهم "ح.ا"، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزوريرًا فى محررات رسمية وهى شيكات والمبين أرقامها بالتحقيقات، والمنسوب صدورها لشركة الكهرباء بالقاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الرسمية التى تصدرها الجمعة سالفة البيان، وملئها ببيانات وتوقيعات عزاها زورًا للمختصين بإصدارها.كما أسندت النيابة للمتهم تزويرا فى محرر إحدى شركات المساهمة وهى نماذج الشيكات البنكية، والمنسوب صدورها لبنك قناة السويس بطريق التقليد، بأن قلدها على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها الجهة سالفة الذكر.