خطة لتأهيل ترع القاهرة وحل أزمة الرى بكرداسة ونكلا

تفقد المهندس محمد عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عدة مناطق وزمامات للرى، في وجود مهندسي الري والصرف ورؤساء أحياء كرداسة ومنشأه القناطر، وذلك لحسم مشاكل الري بترعة سيدي سليمان بكرداسة "ترعة العياطي" ومصرف الجزاية بنكلا، وضع المقترحات اللازمة لحسم الشكاوى المتعلقة بتلك المناطق، ومنها انخفاض معدلات المياه لبعض الأراضي.يأتى ذلك فيما واصلت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، أعمال التطهيرات وتأهيل الترع بهندسة رى المنصورية فى الجيزة، ومنها أعمال تأهيل ترعة كفر حكيم، وتطهيرات ترع كرداسة، وبنى مجدول، وترعة ناهيا من الفم للنهاية، وفرع طالب من الفم للنهاية، وترعة رضوان، وترعة برقاش، وترعة عزمى، وترعة المنصورية، وفرع سيدى سليمان، وذلك لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضي الزراعية.وقال رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، إنه يتم متابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، ومتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى القاهرة والجيزة.