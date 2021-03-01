رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة لتأهيل ترع القاهرة وحل أزمة الرى بكرداسة ونكلا

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:08 م
المهندس محمد عبدالسلام
المهندس محمد عبدالسلام
وائل القمحاوى
طباعة
تفقد المهندس محمد عبدالسلام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عدة مناطق وزمامات للرى، في وجود مهندسي الري والصرف ورؤساء أحياء كرداسة ومنشأه القناطر، وذلك لحسم مشاكل الري بترعة سيدي سليمان بكرداسة "ترعة العياطي" ومصرف الجزاية بنكلا، وضع المقترحات اللازمة لحسم الشكاوى المتعلقة بتلك المناطق، ومنها انخفاض معدلات المياه لبعض الأراضي.

يأتى ذلك فيما واصلت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، أعمال التطهيرات وتأهيل الترع بهندسة رى المنصورية فى الجيزة، ومنها أعمال تأهيل ترعة كفر حكيم، وتطهيرات  ترع كرداسة، وبنى  مجدول، وترعة ناهيا من الفم للنهاية، وفرع طالب من الفم للنهاية، وترعة رضوان، وترعة برقاش، وترعة عزمى، وترعة المنصورية، وفرع سيدى سليمان، وذلك لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضي الزراعية.

وقال رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، إنه يتم متابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، ومتابعة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى القاهرة والجيزة.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

مقابر أسرة يوسف شعبان تتجهز لاستقبال جثمان الفنان الراحل (صور)

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط