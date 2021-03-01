انهيار ابنة يوسف شعبان أثناء دفن جثمانه بمقابر الأسرة (صور)

وصل جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان إلى مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لمواراته الثرى، بحضور كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر، وعدد من أصدقاء وأقارب الفنان الراحل.ولم تتمالك زينب، ابنة الفنان الراحل، نفسها وانهارت بالبكاء عقب الصلاة عليه وأثناء دفنه، فيما قام الحاضرون بمواساتها وتهدئتها.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضى، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.