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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب «فاطمة الزهراء» بحدائق القبة يسردون تجربة الإجرءات الاحترازية بالامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:07 م
مدرسة فاطمة الزهراء
مدرسة فاطمة الزهراء
نور أيمن
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انتهى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة لمنطقة حدائق القبة، من امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا، وحرصت إدارة المدرسة على خروج الطلاب على مراحل متفرقة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

بدءا من الساعة الثانية والنصف وحتى الواحدة، استطاع طالبات الصف الأول الثانوي الخروج بالحفاظ على عدم الزحام تفاديا لعدوى وباء كورونا بين الطالبات.

وقالت لمياء أحمد، طالبة، لـ"الدستور"، إن ادارة المدرسة ركزت على التخلص من فكرة الزحام أثناء الخروج من الامتحان وخرجت كل لجنة في وقت غير الأخرى.

وأضافت، أن الكمامة داخل اللجنة من الخطوات الضرورية لكل الطالبات والمراقبين أيضا تفاديا لتفشي وباء كورونا، وأكدت على أن من تعاني من أي أعراض برد يكون مكانها منفصل عن الأخريات.

وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

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