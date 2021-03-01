رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب بولان كواسي يتسلم منصبه راعيًا لكنيسة بازيليك العذراء في مصر الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:06 م
الأب بولان كواسي
الأب بولان كواسي
جرجس صفوت
طباعة
يتسلم الأب بولان كواسي، اليوم الإثنين، منصبه راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، بقرار من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر ومباركة المونسينيور جينارو دي مارتينو.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم التجليس الكنسي أمس الأحدـ في السادسة والنصف مساءً.

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه ولهذا الغرض تم تنظيم يومئذ قداسا واحدا فقط بلغتين.

وتقدم الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان في مصر، بالتهاني للأب بولان كواسي، وذلك بمناسبة تعيينه راعيًا لبازليك العذراء.

وقال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الأب بولان خدم في كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما.

موضوعات متعلقة

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

وسط غياب الفنانين.. أشرف زكي يشارك بجنازة يوسف شعبان

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

«كان في مكان».. عرض مسرحي في قصر ثقافة أسيوط

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

دور التشريعات في إنقاذ صناعة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

افتتاح معرض «استشراف» بمشاركة 30 فنانا