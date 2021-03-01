الأب بولان كواسي يتسلم منصبه راعيًا لكنيسة بازيليك العذراء في مصر الجديدة

يتسلم الأب بولان كواسي، اليوم الإثنين، منصبه راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، بقرار من المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر ومباركة المونسينيور جينارو دي مارتينو.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تم التجليس الكنسي أمس الأحدـ في السادسة والنصف مساءً.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه ولهذا الغرض تم تنظيم يومئذ قداسا واحدا فقط بلغتين.وتقدم الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان في مصر، بالتهاني للأب بولان كواسي، وذلك بمناسبة تعيينه راعيًا لبازليك العذراء.وقال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الأب بولان خدم في كاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما.