4 آلاف و786 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى مليون و711 ألفًا و772 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، حسبما ذكر راديو (بولندا) الدولي- أنه تم تسجيل أيضًا 24 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 43 ألفًا و793 حالة.