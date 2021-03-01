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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
الإثنين 01/مارس/2021 - 01:04 م
السيسي
ا ش ا
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء رمزي بسيوني؛ لتشييع جنازة حرم المرحوم الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
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