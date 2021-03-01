المفوضية الأوروبية تقترح إصدار «جواز سفر رقمي» للتطعيم بلقاحات كورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن المفوضية ستقدم اقتراحًا في شهر مارس الجاري بشأن إصدار "جواز سفر رقمي" للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" على مستوى الاتحاد الأوروبي.وأضافت فون دير لاين، في تصريحات أوردتها صحيفة (ديلي إكسبرس) البريطانية، "سنقدم اقتراحا تشريعيا خلال الشهر الجاري، حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه جواز السفر الرقمي الأخضر".وتدعو اليونان والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تبني سياسة "جوازات سفر" باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بما قد يساعد في إنعاش السياحة المتضررة في أوروبا، والسماح لأولئك الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.