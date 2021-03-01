رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القمص موسى إبراهيم يبدأ مهام عمله متحدثًا للكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:03 م
القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم يعقوب
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
يبدأ القمص موسى إبراهيم يعقوب، اليوم الإثنين، أول يوم لعمله الجديد كمتحدث رسمي للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، وذلك بعدما أعادت الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل المركز الإعلامي بها، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

واختارت الكنيسة القمص موسى إبراهيم يعقوب متحدثًا رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، والدكتورة رانيا نعيم مديرة للمركز، والقس بولس حليم مسئولًا عن التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئولا عن قناة "coc"، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع مارس.

من جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، إنه منذ اختيار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، أعاد تشكيل العمل في المركز الإعلامي، ليشتمل على ٥ أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الفترة المقبلة.

وتابع: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر القائمين علي الإعلام والميديا والصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج الذين شرفت بالعمل معهم على المستوي الإنساني والمهني"، مضيفًا: "نحن نثمن مساهمتهم في عمل المركز الإعلامي منذ نشأته ونثق في استمرار تعاونهم بمزيد من النجاح مع مدير المركز الدكتورة رانيا نعيم والمتحدث الرسمي القمص موسي إبراهيم؛ وكليهما من فريق المركز الإعلامي الأساسي ومشهود لهما بالكفاءة والحرفية والتميز".

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

«كان في مكان».. عرض مسرحي في قصر ثقافة أسيوط

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

دور التشريعات في إنقاذ صناعة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

افتتاح معرض «استشراف» بمشاركة 30 فنانا