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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:01 م
رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات
المنيا ـ على حسين
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قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بلجان امتحانات كليات الهندسة، والعلوم، والتمريض، ودار العلوم، التربية النوعية؛ وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ دخول الطلاب من البوابات الرئيسية وحتى مغادرتهم الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وتواجد الأطقم الطبية، والالتزام بالحفاظ على التباعد بين الطلاب ومواصلة الجهود بأعمال التعقيم والتطهير، لضمان توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب والمراقبين والملاحظين، علي مدار ساعات الامتحانات وفتراتها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري، ومدير إدارة الخدمات الطبية.

كما شهدت بوابات الجامعية الرئيسية صباح اليوم إجراءات احترازية مشددة لتعقيم الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعي وتوفير ممرات لتسهيل دخول الطلاب وتأمينهم.

ووجه رئيس الجامعة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالكليات من قبل لجان إدارة الأزمات لمنع أي مخالفات والتعامل معها ولحل المشكلات وتذليل أية عقبات.
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول
رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول

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