انطلاق أعمال لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس

انطلقت منذ قليل اجتماعات لجنه العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتستمر على مدار ساعة ونصف بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ومن المقرر أن تستأنف مساء اليوم اجتماعات لجنتي الطقوس وشئون الإيبارشيات، تفصل بينهم نصف ساعة، إذ تقوم فرق الكشافة بتعقيم القاعة قبيل بدء اللجنة التالية أعمالها كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتنعقد اجتماعات المجمع المقدس بمختلف لجانه الـ12 على مدار ثلاثة أيام بالكاتدرائية، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس الجاري.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.