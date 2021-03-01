«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بدور المسرح في التنوير الثقافي وغرس قيم المواطنة، والمفاهيم الصحيحة للأطفال ومحاربة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة، أقام فرع ثقافة أسيوط العرض المسرحي "كان في مكان" إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والذى يستمر حتى ١ مارس على مسرح قصر ثقافة أسيوط.العرض يروي قصص بطولات لشخصيات أثرت في تاريخ مصر ويروي القصص الوطنية والنصر في تاريخ مصر ويعزز قيم المواطنة وترسيخ المفاهيم الصحيحة، تمثيل نخبة من كبار المبدعين الشباب.العرض من تأليف وأشعار الكاتب حسام الدين عبد العزيز، وموسيقي وألحان الدكتور رأفت موريس، وديكور المهندس حمدي قطب، وتصميم إضاءة الفنان مايكل يعقوب، تصميم استعراضات الفنان محمد عاطف وصوتيات الفنان محمد جابر، وتنفيذ الديكور عمرو عبد المحسن، وصوتيات عصام عبد النبي، مساعد مخرج الفنان إسلام جمعة، ومخرج منفذ الفنان عبد الله حامد، ودراماتورج وإخراج الفنان عمرو حمزة.