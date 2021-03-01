وزير الداخلية التركي متورط في حادث الاعتداء على كمال أوغلو

اتهم نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بالتورط في حادث الاعتداء على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، حيث قال أوزكوتش: إن «المحرض الأكبر على هذا الحادث هو وزير الداخلية سليمان صويلو»، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.وتابع: «ألقى سليمان صويلو خطابات شجعت الجمهور على التصرف بدافع الكراهية، ووجه المجتمع إلى الفصل العنصري، نحن نعلم جيدًا أن العدالة مطلوبة يومًا ما لأولئك الذين يحاكمون ولمن يحاولون تطبيق الأحكام خارج نطاق القانون. من أجل هذا، سوف يستمر كفاحنا».وعُقدت اليوم الإثنين الجلسة الثانية لقضية الاعتداء على كليتشدار أوغلو، في محكمة تشابوك الابتدائية الجنائية الثانية، وعقب الجلسة أدلى وفد حزب الشعب الجمهوري ببيان أمام المحكمة.