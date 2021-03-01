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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس ماروتا اسقف ميافرقين

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:57 م
الأرثوذكسية
الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد القديس ماروتا اسقف ميافرقين.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن: "في هذا اليوم تذكار نياحة القديس ماروتا أسقف ميافرقين ونقل أعضاء القديسين الذين استشهدوا بها ايام دقلديانوس.

وكان ماروتا رجلا عالما فاضلا ولذلك وقع اختبار الملك الكبير ثاؤدسيوس أبو اركاديوس واونوريوس، لإرساله إلى ملك الفرس لمفاوضته في أمر الهدنة التي كانا يرغبان في توقيعها ".

وأضاف: "اكرم سابور الملك وقادته، واسكنه في قصر ملكي ولما علم ماروتا إن للملك ابنة مجنونة طلب إحضارها إليه وصلي عليها فبرئت وفرح سابور بذلك وزاد في إكرامه فطلب القديس من الملك أجساد القديسين الذي استشهدوا في بلاد فارس يأذن له بذلك فأخذها وبني لها كنيسة ثم حصنا كبيرا حولها.

وفيما بعد بنيت مدينة داخل ذلك الحصن دعوها باسمه ماروتا. وبعد إن أتم عمله عاد إلى الملك ثاؤدسيوس وأتقام إلى أن تنيح برومية".

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