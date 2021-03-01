صلاة الجنازة على الفنان يوسف شعبان بالمقابر (فيديو)

أدى مشيعو جنازة الفنان يوسف شعبان، منذ قليل، الصلاة على الفنان الراحل، أمام مقابر أسرته في مدينة السادس من أكتوبر، قبل دفنه.وشارك في صلاة الجنازة كل من الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر.وكان الفنان يوسف شعبان قد وافته المنية أمس الأحد بمستشفى العجوزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة لمدة أيام لتصعد روحه إلى بارئها أمس.