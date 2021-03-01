رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:54 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد
الفيوم - زينب علاء
طباعة
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، اللواء مهندس سامي حسين الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد، وذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتورة مريم كمال مدير مكتب رئيس الهيئة، وسامح سيد المشرف على فرع الهيئه بالفيوم.

وأكد «جابر» على استعداد جامعة الفيوم لتقديم كل ما يلزم من المعلومات والدراسات والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافه التنموية في  محافظات الصعيد، وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل المتدربين من أبناء محافظات الصعيد لمواكبة كل ما هو جديد فيما يخص الطاقة، وتذليل كافة العقبات لإتاحة الفرصة للعاملين بالهيئة في الالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة، وضمان الموافقة على تشكيل اللجان اللازمة المشتركة بين الطرفين.

وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق المثمر والمستمر طوال مدة البروتوكول بما يحقق الأهداف المنشودة منه، وتقديم الدعم والعون اللازم وفقًا لما يتم التعاون فيه بين الطرفين.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون من خلال مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة للإشراف على مشروعات هيئة تنمية الصعيد، وإعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين، وتطبيق الأبحاث العلمية الخاصة بالجامعة من خلال مشروعات الهيئة، وتطوير واستغلال مزارع جامعة الفيوم بما يخدم قطاع البيئة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى الاستفادة من وحدة المخبوزات بكلية الزراعة، للتدريب على التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الغذائية المتاحة في البيئة الفيومية، وعقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة للطلاب، لتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وخلق فرص عمل لخريجي جامعة الفيوم المدربين والمؤهلين لسوق العمل وفتح مجالات جديدة لاستثمار طاقات الشباب من خلال مشروعات الهيئة.

موضوعات متعلقة

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

وزير السياحة يصدر قرارات لشغل الوظائف الشاغرة بالوزارة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

«كان في مكان».. عرض مسرحي في قصر ثقافة أسيوط

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط

دور التشريعات في إنقاذ صناعة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

افتتاح معرض «استشراف» بمشاركة 30 فنانا