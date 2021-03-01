22 صورة من جنازة يوسف شعبان.. غياب تام للفنانين

حرصت أسرة الفنان يوسف شعبان، وبينهم ابنته، على التواجد قبل العاشرة صباحا في مستشفى العجوزة، لإنهاء إجراءات خروج جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير.وتواجدت أيضا الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، كما أرسلت السفارة الفلسطينية باقة ورد، تحمل نعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في وداعه.بينما انتقلت كاميرا "الدستور" إلى المقابر بطريق الواحات، وذلك من أجل متابعة مراسم الدفن في وجود الفنان حسني شتا والفنان عزوز عادل ونقيب الهمن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وسط غياب عدد كبير من النجوم والفنانين.يوسف شعبان غادر عالمنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا مساء أمس الأحد، وأعلن الخبر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليه هناك.وكان يصور الفنان يوسف شعبان مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.