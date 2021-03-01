قصة عمل لم يكتمل للفنانة أحلام الجريتلي

فوجئ الوسط الفني أمس، بوفاة الفنانة أحلام الجريتلي، التي تملك رصيدا ضخما من الأعمال الفنية، وكانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول، في مسلسل "نسل الأغراب"، وأكد طاقم العمل أنها كانت بحالة طبيعية قبل الوفاة.ويعد مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.ونعت نقابة المهن التمثيلية الجريتلي في بيان لها قائلة: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".