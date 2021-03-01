تقرير: الشرطة التركية قتلت رئيس مكتب نقابة المحامين بـ«ديار بكر»

كشف قسم هندسة الطب الشرعي بجامعة لندن "فورنسي آرتشيتكتشر"، في تقرير ‎له، أن الشرطة التركية تقف وراء حادث مقتل رئيس مكتب نقابة المحامين في ولاية آمد "ديار بكر"، طاهر ألجي في 28 من نوفمبر 2015 في ناحية "سور في آمد".وأوضح التقرير، أن حادث القتل تم من قبل أحد أفراد الشرطة الموجودين في المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق النار على "ألج"ي لم يقم به أعضاء حزب العمال الكردستاني.وعلى خلفية اتهام عضو حزب العمال الكردستاني "أوغور ياكشير" بقضية مقتل "ألجي"، أبدت "فورنسي آرتشيتكتشر" على حسابها على تويتر ردة فعل على مذكرة الادعاء، وأوضحت أن الجلسة بشأن مقتل ألجي سوف تعقد في الثالث من مارس المقبل.ولفتت فورنسي آرتشيتكتشر على حسابها على تويتر إلى أن "هناك خطأ في مذكرة الادعاء، حيث تم تجريم أحد أعضاء حزب العمال الكردستاني من جهة، وأحد أفراد الشرطة التركية من جهة أخرى، ولكن خلال بحثنا اتضح أن العضو في حزب العمال الكردستاني لم يقم بإطلاق النار على ألجي"، وفقا لوكالة شرق الفرات.و"فورنسي ارتشيتكتشر" هي مجموعة بحثية من جامعة جولد سميث في العاصمة البريطانية لندن، تستخدم تقنيات هندسية للتحقيق في حالات عنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.