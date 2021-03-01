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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء جلسات المجمع المُقدس بالكاتدرائية

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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يبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، واستضافت قاعة السكرتارية، المجمع المقدس، بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الاثنين، لجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات.

بينما يستضيف المكان نفسه، غدًا الثلاثاء، لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونية والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات، ومن المُقرر أن تنعقد يوم الأربعاء لجنتا الدائمة والسكرتارية، ليخرج كافة الأساقفة المشاركون بالحضور إلى اجتماع البابا الأسبوعي.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية يوم الخميس بدير الأنبا بيشوي.

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