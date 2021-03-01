مصرع عامل في مصنع ببني سويف

لقي عامل، مصرعه، اليوم الإثنين، بعد سقوطه من علو بمصنع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى ببني سويف.تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغًا بوفاة عامل بعد سقوطه من علو بمصنع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى.ودفع فرع هيئة الإسعاف بببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة العامل المتوفي إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتمد إيداعها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.وتبين أن العامل يدعى «حنفي.ع.ح»، 33 سنة، ومقيم مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.