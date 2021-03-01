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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بوسي شلبي تشارك في جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:49 م
جنازة الفنان الراحل
جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان
رضوي عبدالغني
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شاركت الإعلامية بوسي شلبي، في جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد صراع مع فيروس كورونا، وقدمت العزاء لأسرته.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضى وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

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