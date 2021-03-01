تحرير 108 مخالفات تموينية في حملات رقابية بالمنيا

أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين، حيث تمكنت إدارة التموين من ضبط وتحرير عدد 108 مخالفات من بينها 41 مخالفة علي مخابز وأسواق مدينة المنيا فقط.وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه اثناء قيام حملة بالمرور على العديد من الأسواق والمخابز أسفرت عن تحرير 108 مخالفة من بينها 41 محاضر تموينية متنوعة عبارة عن 29 متنوع، منها 15 محضر شهادة صحية، 2 محضرا بدون ترخيص،5 محضر منتهي الصلاحية، 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر غير مطابقة للمواصفات، 4 محضر غير مطابق للمواصفات ومحضر واحد قائمة الأسعار، بجانب 12 محضر للمخابز منها، 9 محضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارة، ومحضر عدم حمل شهادة صحية.وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار أعمال المتابعة الدورية والتفتيش على الأسواق والمخابز ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.