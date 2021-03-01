افتتاح معرض «استشراف» بمشاركة 30 فنانا

افتتح جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، معرض "استشراف"، وسط حضور بعض من الشخصيات العائلة والفنانين التشكيليين والإعلاميين، ويشارك بالمعرض أكثر من 30 فنانا من رواد الفن التشكيلي والفنانين المعاصريين، ومن أبرزهم عبد الهادي الوشاحي، أدهم وسيف وانلي، وعادل السيوي، محمد رضوان، ومصطفى الفقى، أحمد شيحا، وعمر النجدى، وسمير رافع، جورج بهجوري.وقالت أميرة الوشاحى، زوجة الفنان عبد الهادى الوشاحى، إن معرض استشراف جاءت فكرته من تمثال الوشاحى "استشراف"، حيث إن المعرض يضم أعمال الوشاحى إضافة إلى مشاركة 30 فنان من رواد الفن التشكيلى والفنانين المعاصرين.وأوضحت أميرة الوشاحي، أن كل الأعمال المشاركة بالمعرض نابعة من فكرة استشراف للمستقبل، حتى نتخطى أزمة كوفيد 19 التى يمر بها العالم حتى يومنا هذا.وأشارت أميرة الوشاحى، إلى أن ضم الأعمال الفنية التصويرية مع الأعمال النحتيه فى معرض واحد، فكرة جذابة خاصة لأنها انطلقت بمعنى واحد وهو "استشراف".عبد الهادى الوشاحى، له أعمال فى أماكن عامة من أهمها:النصب التذكارى "للفلاح" فلنسيا - إسبانيا 1968- 1969، نادى الاتحاد الملكى الأسبانى لكرة القدم رويال مدريد 1977، نادى جينو الاقتصادى الأسبانى 1978.الموسوعات المحلية والعالمية المدرج فيها اسم الفنان هى الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة - إصدار الهيئة العامة للاستعلامات، موسوعة إعلام الدقهلية محافظة الدقهلية 1997، وتسجيل أسمه فى موسوعة كامبريدج البريطانية كأحسن نحات دولى لعام 2001.أما عن الجوائز المحلية التى حصل عليها فهى جائزة الأولى للنحت صالون القاهرة 1961، الجائرة الاولى فى النحت المعرض العام 1981م، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية فى النحت 1981، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2012.