وكيل البرلمان يطالب بتقييم الهيئات المؤقتة وربط الأجر بالإنتاج

أكد محمد أبو العينين وكيل البرلمان، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964 وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إن هذا القانون من أهم القوانين التي تمس قضية الإنتاجية في مصر ويضع تحديات أمامنا جميعا.وعرض وكيل البرلمان دراسة بالأرقام تعكس نسبة عدد الموظفين بمصر وغيرها من الدول، قائلا: نحن أمام ترسانة من القوانين والقرارات وفلسفة التعديل هي تكريس الإبداع وهذا يستدعي أن نقف أمام نقاط كثيرة وسأل وكيل المجلس عن مصير الهيئات التي انتهى عملها قائلا " إنشاء هذه الهيئات كان له هدف محدد وانتهي عملها وهذا يستدعي تقييمها".وأضاف وكيل البرلمان: "إنشاء الهيئات كان لهدف محدد وأمامنا إما دماجها أو البحث في مصيرها أو نقلهم لوظائف أكثر إنتاجا"، مضيفا" هناك تحديات كثيرة مثل الاتجاه نحو الميكنة والرقمنة وهناك اتجاه لتحويل قضية شئون العاملين في الهيئات لهيئات موارد بشرية وليس فقط مجرد إدارات لشئون العاملين والأمر يحتاج إبداعًا من نوع جديد ليكونوا ضمن التأهيل والتدريب وإدارة للموارد البشرية".وشدد وكيل البرلمان على ضرورة أن يكون هناك منظومة جديدة للنظر في كفاءة المرتبات وفقا للجهد والإنتاج خاصة في ملف " العمالة المؤقتة " وأضاف " الكل يسعى للعمل بالهيئات صاحبة المرتبات الاعلي ولهذا " أقول ان الأوان حل مشكلة هؤلاء من خلال سياسة واضحة لحل المشكلة حلا جذريا وفقا للابداع والإنتاجية.