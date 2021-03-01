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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 152 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:41 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير 152 محضر تمويني خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 60 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و92 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح "الجمال" أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير 3 محاضر جنح بناحية بركة السبع أحدهم بناحية طوخ طنبشا ضد صاحب هايبر لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة مجهولة المصدر، وكذا بناحية بندر بركة السبع ضد أصحاب محال بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.

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