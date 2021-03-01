الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائبه لشئون التعليم والطلاب، عدد من لجان امتحانات الفرقة الثالثة بكليتي العلوم والصيدلة؛ للتأكد من تطبيق كافة الكليات بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من ارتداء للكمامات واستخدام للمطهرات وأدوات التعقيم، والحفاظ على مسافات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان.وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الجولة داخل اللجان تضمنت متابعة وجود الأطقم الطبية بصورة كافية داخل اللجان ومراجعة جاهزية الأدوات والمعدات الطبية المستخدمة، للكشف على أي حالة مرضية وإسعافها، وتواجد كذلك سيارتين إسعاف تحسبًا لأية طوارئه.وأضاف، أن جولة اليوم بدأت بكلية العلوم والتى استقبلهم فيها الدكتور عبد الحميد أبو سحلى، عميد الكلية، وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، أعقبها توجههم إلى كلية الصيدلة والتي استقبلهم فيها الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد الكلية، حيث تم الاطمئنان على انتظام امتحانات الفرقة الثالثة بالكليتين والتي تجرى بنظام "البابل شيت"، في أول امتحانات يتم تطبيق فيها نظام التصحيح الإلكتروني على 95% من امتحانات كليات الجامعة.