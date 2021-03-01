غياب الفنانين عن جنازة أحلام الجريتلي

شهد مسجد القبة الفداوية بالعباسية، منذ قليل، وصول جثمان الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر، ليتم دفنها بمدافن الأسرة بمقابر آل حسونة بالعباسية، وسط غياب تام من الفنانين، ولم يحضر الجنازة سوى أقاربها وجيرانها من أهالي العباسية.وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت مساء أمس خبر وفاة الراحلة عن عمر ناهز الـ73 عاما، دون أن تعاني من أي مشاكل صحية.