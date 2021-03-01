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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» داخل غرفة العمليات المركزية بتعليم أسوان (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:38 م
غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية
أسوان_إسراء توفيق
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أجرت ''الدستور'' جولة داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، خلال إعدادهم للتقرير اليومي عن امتحانات الصف الأول الثانوى، وتبليغهم بنسب الحضور وسير الامتحانات اليوم.

وجاء ذلك بعد متابعة الفترة الثانية لامتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى على مستوى محافظة أسوان.

وتتولى غرفة العمليات المركزية بمديرية لتربية والتعليم بأسوان، مسئولية التواصل مع غرفة عمليات الوزارة وإخطارها بالبيانات المطلوبة وسير الامتحانات، وعدد الطلاب الحضور.

كما تتضمن مسئولية غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، مراقبة ومتابعة الطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات على مستوى الإدارات الـ 5 على مستوى محافظة أسوان، والتعامل بشكل فوري مع المشكلات التي من الممكن أن تحدث للطلاب خلال تأديتهم الامتحانات.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى (عام) والبالغ عددهم ٦١٠٦ امتحانهم أونلاين على أجهزة التابلت فى مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 و15 دقيقة صباحًا.

وبدأت اللجنة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى في تمام الساعة 11 ونصف حتى 12 و15 دقيقة مساءً لأداء الامتحانات لمادة الجغرافيا، طبقًا لجدول الوزارة.

وتأتي أسوان من المحافظات المتاح بها الامتحانات في التاسعة صباحًا.

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