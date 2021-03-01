ضبط مالك صيدلية يروج عقاقير محظورة مهربة في الزيتون والتجمع

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من العقاقير المهربة جمركيا تؤثر على الحالة النفسية والعصبية، بمنطقتي الزيتون والتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.و وردت معلومات لإدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها بالبلاد داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية، تم استهداف المخزن وتم ضبط عامل بالصيدلية، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محلية ومستوردة مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كمية من الأقراص الدوائية المنتهية الصلاحية.كما تمكنت الإدارة من ضبط صيدلي حر بصيدلية كائنة بمنطقة التجمع الخامس، وعثر بداخل الصيدلية على كمية من الأقراص الدوائية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.