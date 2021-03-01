8 مارس.. تطعيم أكثر من 26 ألفًا بالجيش الماليزي بلقاح كورونا

أعلن قائد القوات البرية الماليزية تان سري داتوك زامروز بن محمد زين، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم تطعيم نحو 26 ألفا و472 فردًا داخل الجيش الماليزي على مستوى البلاد ضد فيروس "كورونا" بلقاح "فايزر - بيونتيك" بدءا من يوم 8 مارس الجاري.وقال قائد الجيش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) في نسختها باللغة الإنجليزية - "إنه حتى الآن تلقى 28 من أفراد الجيش على مستوى البلاد اللقاح في 26 فبراير الماضي".وأضاف قائلا "أنه من المقرر يوم الاثنين المقبل، أن يتم إجراء التطعيم بشكل شامل بمشاركة الخطوطالأمامية للجيش، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في التشكيلات والمناطق الحمراء ومراقبي حدود البلاد".