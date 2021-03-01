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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير بيلاروسيا ملفات التعاون المشترك

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:34 م
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي مع سفير بيلاروسيا
إيمان ماهر
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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض "مرسي" رؤية وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، وتم بحث آليات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل انيرجو بروم – معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي، بما يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتًا إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، ومؤكدًا على جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من (الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع).

ومن جانبه أوضح سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أنه تم أيضًا خلال اللقاء مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تصنيعية من خلال الإنتاج المشترك مثل (آلات الورش التي تعمل بالتحكم الرقمي - المواد المركبة التي تستخدم في الماكينات وتطبيقاتها - الألياف الزجاجية – الكروت الرقمية والحواسب - أنظمة الحراسة والمراقبة والتأمين)، كما أعرب سفير بيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد "تيرتنتييف" بدور وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، وأكد أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، كما قام بتوجيه الدعوة للمشاركة في معرض "MILEX 2021" المقرر إقامته خلال شهر يونيو 2021.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية.

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