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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:30 م
أسبوع الموضة بباريس
أسبوع الموضة بباريس
سلمى بدر
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بدأت فعاليات خامس يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من ابرز الصيحات المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الخرييف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.

من أسبوع الموضة بباريس..
- البدلات الواسعة:
استحوذت موضة البدلات النسائية الواسعة على قسم كبير من مجموعات خريف 2021، تم تقديم بدلة نسائية مطبعة مكونة من بنطلون طويل وجاكيت طويل محدد للجسم، وبدلة بيج ضخمة مميزة بالطابع الذكوري.
من أسبوع الموضة بباريس..
- الكنزات الصوف من دون أكمام:
تم تقديم الكنزات الصوف من دون أكمام، وتم تصميم كنزه رمادية قصيرة بقبة عالية نسقت مع قميص مطبع وتنورة دنيم قصيرة مستقيمة القصة مزينة بشق أمامي وبوت طويل باللون الجملي.
من أسبوع الموضة بباريس..
- اللون الأحمر:
عاد اللون الأحمر ليتألق في خريف 2021 وينافس بقوة ألوان أخرى مثل الأبيض والليلك والأخضر النعناعي، تم تقديم البدل النسائية بالاستايل الكاجوال زينت بحزام ذهبي على شكل سلسال رفيع، فضلا عن الجواكيت الجلد المبطنة مع البنطلونات الحمراء الواسعة الطويلة التي تغطي القدم غير الفساتين الحمراء بالأكمام الطويلة المزينة بالثنيات واللياقة العالية المزودة برباط عنق.
من أسبوع الموضة بباريس..
- أبرز طبعات خريف:
تنوعت موضة الطبعات والنقوشات وتم تقديم نقشة الـ houndstooth على شكل معاطف متوسطة الطول نسقت مع كنزه وتنورة قصيرة باللون الأحمر وطبعة الترتان الكلاسيكية في معاطف شديدة الفخامة وطبعة جلد النمر التي ظهرت بفستان طويل بلياقة عالية مزود بكارديجان من نفس الطبعة، فضلا عن المعطف الفرو الطويل وزينت الفساتين الطويلة بنقط البولكا دوت السوداء والبيضاء.
من أسبوع الموضة بباريس..
- المعاطف الماكسي:
تم تقديم معطف ترنش خفيف باللون الرمادي ومعطف أسود مزين بالشراشيب.

من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021
من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021

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