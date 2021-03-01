من أسبوع الموضة بباريس.. أحدث الصيحات المتربعة على العرش لخريف 2021

بدأت فعاليات خامس يوم من أسبوع الموضة بباريس، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من ابرز الصيحات المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الخرييف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.





- البدلات الواسعة:

استحوذت موضة البدلات النسائية الواسعة على قسم كبير من مجموعات خريف 2021، تم تقديم بدلة نسائية مطبعة مكونة من بنطلون طويل وجاكيت طويل محدد للجسم، وبدلة بيج ضخمة مميزة بالطابع الذكوري.



- الكنزات الصوف من دون أكمام:

تم تقديم الكنزات الصوف من دون أكمام، وتم تصميم كنزه رمادية قصيرة بقبة عالية نسقت مع قميص مطبع وتنورة دنيم قصيرة مستقيمة القصة مزينة بشق أمامي وبوت طويل باللون الجملي.



- اللون الأحمر:

عاد اللون الأحمر ليتألق في خريف 2021 وينافس بقوة ألوان أخرى مثل الأبيض والليلك والأخضر النعناعي، تم تقديم البدل النسائية بالاستايل الكاجوال زينت بحزام ذهبي على شكل سلسال رفيع، فضلا عن الجواكيت الجلد المبطنة مع البنطلونات الحمراء الواسعة الطويلة التي تغطي القدم غير الفساتين الحمراء بالأكمام الطويلة المزينة بالثنيات واللياقة العالية المزودة برباط عنق.



- أبرز طبعات خريف:

تنوعت موضة الطبعات والنقوشات وتم تقديم نقشة الـ houndstooth على شكل معاطف متوسطة الطول نسقت مع كنزه وتنورة قصيرة باللون الأحمر وطبعة الترتان الكلاسيكية في معاطف شديدة الفخامة وطبعة جلد النمر التي ظهرت بفستان طويل بلياقة عالية مزود بكارديجان من نفس الطبعة، فضلا عن المعطف الفرو الطويل وزينت الفساتين الطويلة بنقط البولكا دوت السوداء والبيضاء.

