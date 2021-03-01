«مايكروسوفت» تستعد لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل «ويندوز»

تستعد شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل "ويندوز" الشهير.وذكر موقع "إنديا توداي" الهندي أن إطلاق الإصدار الجديد من نظام "ويندوز" الجديد من عملاق التكنولوجيا الأمريكي سيتم خلال شهر مارس الجاري أو أبريل المقبل، حيث تخطط الشركة الأمريكية لتسويق منصة "ويندوز 10 إكس" باسم "ويندوز الجديد".ووفقًا للموقع فإن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ستكون مخصصة للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، بالإضافة إلى الأجهزة ذات الشاشة الواحدة والتي تشمل أجهزة الحاسبات المحمولة والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك.وتشتمل النسخة الجديدة على نظام مبسط للتحديث والصيانة، كما أنها أكثر مقاومة للقرصنة وغيرها من المشكلات التي قد يواجهها المستخدمون.يذكر أن تقارير في العام الماضي أشارت إلى أن نظام التشغيل الجديد يخضع لعملية تجديد كبيرة وأن الواجهة الجديدة تحمل الاسم الرمزي "وادي الشمس" (Sun Valley).ومن المقرر أن يتم تثبيت "الويندوز الجديد" في الأجهزة المعتمدة، لذا من المتوقع أن يكون نظام التشغيل أكثر استقرارًا وهو مخصص حاليًا لأجهزة الحاسبات المحمولة منخفضة التكلفة ذات الشاشة الواحدة.