إحالة محام للجنايات زور بطاقات بعمله مستشارا مساعد بأمانة «النواب»

أحالت النيابة العامة بحلوان بإشراف المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام، محام للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية، وحملت القضية رقم 14253 لسنه 2020 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 1759 السنة 2020 كلي حلوان.وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت" الدستور" علي نسخه منه، أنه عقب عرض الأوراق ومآتم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (ي.م)، 44 سنة، محامي، مقيم بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، لأنه في تاريخ سابق على 12فبراير 2018 بدائرة قسم دار السلام، محافظة القاهرة، وحال کونه ليس من أرباب الوظائف العمومية أشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهي شهادة حصوله على درجة الماجستير من كلية الحقوق جامعة القاهرة، والتي نسب فيها حصوله على تلك الدرجة العلمية من الكلية المار بيانها زورا بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، وساعده بأن أمده ببياناتها على خلاف الحقيقة فقام الآخر بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بتحريرها وبصمها بأختام مقلدة للكلية المذكورة، محل الاتهام التالي فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قلد بواسطة الغير خاتم لإحدى المصالح الحكومية هو وخاتم كلية الحقوق جامعة القاهرة، بأن اصطنعه مجهول علي غرار القالب الصحيح واستعمله بأن وضع بصمته على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمه بتقليده، ووتابع القرار أن المتهم استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه للموظف المختص المأمورية المتنقلة لكبار السن، لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية محل الاتهام التالي محتجا بما دون فيه مع علمه بتزويره.وأشار قرار الإحالة انه اشترك مع موظف عام حسن النية والموظف المختص بالمأمورية المتنقلة لكبار السن بطريق المساعدة في تزوير محرر رسمي، هو بطاقة تحقيق الشخصية وكون الأخير المختص بتحريره بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمامه، وبيده الشهادة المزورة محل الاتهام الأول وقدمها محتجا بما دون فيها من حصوله على درجة الماجستير على خلاف الحقيقة، فاستخرجت البطاقة المار بيانها ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي بطاقات الهوية التي تفيد عمله كمستشار مساعد بالأمانة العامة لمجلس النواب، بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، وساعده بأن أمده ببياناتها على خلاف الحقيقة فقام الاخر بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.