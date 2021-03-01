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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سائق «توك توك» بتهمة سحل سيدة في مصر القديمة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:32 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم سرق حقيبة سيدة بأسلوب الخطف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليها على الطبيب لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات).

وأمكن ضبط أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) حال استقلاله مركبة (توك توك) عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية) من السيدة المشار إليها بإسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته.

وبسؤالها ها قررت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها، فوجئت بقيام (المتهم) بخطف حقيبة يدها وحال محاولتها الإمساك بها سقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات المشار إليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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