عضو بـ«رجال الأعمال»: يمكن لأي شاب تأسيس مشروع خاص بـ 10 آلاف جنيه

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها العديد من الكفاءات خاصة في الطلبة، فدخول ودمج الشباب في البورصة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة مهمة من الشباب في سن 16 حتى 21 عامًا.وأضاف «الزيات» لـ«الدستور»، أن الشباب الذين يبدأون عملهم في سن صغير لا يحتاجون الي البحث عن عمل بعد مرحلة الدراسة والجامعة، فهو لديه مشروع قائم خاص به، فيمكن لأي شاب بيدرس أن يؤسس مشروع بقيمة 10 آلاف جنيه كحد أقصى، فيمكن للمشروع يزيد استثمارته إلى 50 ألف جنيه خلال عامين من تاريخ بدء المشروع.و تابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة المصرية تحول تشجيع الاندماج بين الشباب من خلال العمل الجماعي، فيمكن لأي مجموعة العمل مع بعضهم وليس كل فرد على حدى، مؤكدًا ان العمل في مجموعات مفيد فكل فرد يكمل الآخر بالمعلومات والخبرات.