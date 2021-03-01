أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.وأمكن في مجال الأمن العام، ضبط 21) قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1272 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 144 حكمًا قضائيًا، وفس مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.