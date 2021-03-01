نهال عنبر تشارك في جنازة يوسف شعبان

حرصت الفنانة نهال عنبر على تقديم المشاركة في جنازة الفنان الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد صراع مع فيروس كورونا، وتقديم واجب العزاء لأسرته.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضى، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.