«أمر غير مقبول».. ألمانيا تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

أدانت ألمانيا، الإثنين، الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد خطير.وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها اليوم، إن إطلاق الصواريخ الباليستية على التجمعات المدنية بالسعودية أمر غير مقبول، فيما أكدت أن اليمن يحتاج إلى العودة للدبلوماسية.وأضاف البيان: "أعمال الحوثيين طائشة ولا تخدم أي مشروع وقد تؤدي لتصعيد خطير".وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي جازان وخميس مشيط.وأشاد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، مضيفًا: "قواتنا بذلت جهودًا في شرق اليمن في محاولة لردع المليشيات".